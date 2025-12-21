Россияне жалуются на невыплату зарплат / © pixabay.com

Россияне массово обращаются с жалобами на нарушение трудового законодательства. По данным Роструда, количество таких обращений к началу декабря превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Чаще граждане жалуются на задержки заработной платы. По состоянию на начало декабря зафиксировано более 26 тысяч таких обращений, что на 60% больше, чем в прошлом. В то же время на 33% возросло количество заявлений по поводу незаконных увольнений.

Несмотря на оптимистические отчеты Росстата о росте экономики, ее структура свидетельствует о критической зависимости от военно-промышленного комплекса. По данным аналитиков Службы внешней разведки, две трети прироста ВВП в этом году обеспечил именно оборонный сектор, работающий в трехсменном режиме.

Прибыли российских компаний за три квартала 2025 года сократились на 7,7%. Это существенно повышает риски несвоевременной выплаты зарплат, что может привести к росту кредитной задолженности, осложнениям в банковской сфере и усилению угроз более масштабного экономического кризиса.

«Такая динамика свидетельствует, что формальный рост ВВП в России все больше основывается на военных расходах, тогда как социально-экономические показатели демонстрируют углубление кризиса», — говорится в сообщении СЗРУ.

