Россияне мерзнут без отопления, пока их армия атакует украинские ТЭЦ с авиабазы рядом — детали

Жители города Энгельс в Саратовской области РФ жалуются на серьезные проблемы с отоплением и горячей водой. Между тем с авиабазы неподалеку от их города российские самолеты продолжают наносить удары по Украине.

О ситуации сообщил украинский журналист Денис Казанский, опубликовав видеообращение местных жителей.

По его словам, россияне обращаются к федеральным властям с просьбой возобновить тепло и горячее водоснабжение, пока Кремль атакует украинскую энергетику.

«Катастрофическая ситуация»: что говорят россияне

Одна из жительниц города рассказала, что проблемы с отоплением начались в начале отопительного сезона в декабре. По ее словам, во многих квартирах температура не превышает 13-15 градусов из-за неактивных котельных.

Еще одна россиянка сообщила, что на котельной из трех агрегатов работает только один из-за аварийного состояния оборудования. Она отметила, что хотела бы привлечь к ответственности местную администрацию и мэра Максима Леонова.

Другой житель добавил, что трубопроводы находятся в критическом состоянии, а ситуацию в городе можно назвать «катастрофической».

Денис Казанский подчеркнул, что на один обстрел украинских объектов РФ тратит сотни миллионов долларов, на которые можно было бы отремонтировать все коммуникации в Энгельсе.

«Они мерзнут сами, но довольны, когда украинская ТЭЦ разрушена», — отметил журналист.

Глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов тем временем подтвердил наличие проблем с отоплением в многоквартирных домах и заверил, что коммунальщики и управление жилищного контроля «осуществляют ежедневный мониторинг для оперативного разрешения ситуации».

Напомним, Киев замерзает третий раз за зиму из-за постоянных атак РФ по энергосистеме Украины. Еще раз Киев приходит в себя после ракетного удара РФ в ночь на 24 января.

В результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры в столице без теплоснабжения осталось почти 6 тысяч домов. Большинство из них те, которые уже дважды подключили к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.