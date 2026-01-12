Россияне модифицировали дрон "Герань-2": одновременно несет ПЗРК и боевую часть

Дрон «Герань-2» с ПЗРК и боевой частью / © ГУР Минобороны

Реклама

Украинская разведка раскрыла технические секреты новой модификации российского дрона «Герань-2», которая теперь способна сбивать самолеты и вертолеты с помощью встроенного ПЗРК «Верба». В то же время аппарат сохраняет свою основную боевую часть для ударов по наземным целям.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военная разведки опубликовала на портале War&Sanctions интерактивную схему, составляющие и электронную компонентную базу беспилотника «Герань-2» серии «Э», оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом «Верба» на борту.

Реклама

Характеристики дрона «Герань-2» серии «Э»

Эта модификация вражеского дрона предусматривает полностью ручное управление оператором в режиме реального времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, установленная в носовой части дрона, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 производства КНР.

После обнаружения воздушной цели оператор последовательно задействует два сервопривода. Первый активирует химическую аккумуляторную батарею и баллон с азотом для охлаждения головки самонаведения (ГСН) переносного зенитного ракетного комплекса. Второй сервопривод, после достижения необходимой температуры ГСН, открывает специально изготовленную защитную крышку. Спусковой механизм ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата цели головкой самонаведения.

Российский дрон «Герань-2» / © ГУР Минобороны

Чем отличается «Герань-2» с ПЗРК от дрона с ракетой Р-60?

Ключевым отличием этой версии от варианта с ракетой Р-60 является наличие у самого беспилотника полноценной основной боевой части. На исследованном разведкой образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.

Таким образом, даже после отстрела зенитной ракеты БпЛА не теряет способности выполнять свою главную ударную задачу. При этом наведение на цель может осуществляться как автоматически, так и непосредственно оператором.

Реклама

Компоненты дрона «Герань-2» с ПЗРК

Комплект бортовых блоков и систем является типичным для таких «Гераней» и содержит:

полетный контроллер,

инерциальную навигационную систему,

12-канальную «Комету»,

трекер на базе микрокомпьютера Raspberry,

3G/4G-модемы и другие компоненты.

В составе инерциальной навигационной системы впервые зафиксировано использование нового шестиосевого инерциального модуля SCH1633-D0I компании Murata (Япония). В конце 2024 года этот модуль был представлен как решение для гражданского автомобильного сектора — в частности для систем автономного управления и современных ассистентов водителя.

Остальная электронная компонентная база имеет происхождение из США, КНР, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании. Полный перечень использованных компонентов с маркировкой и фотодокументацией обнародован на портале War&Sanctions.

К слову, в начале 2026 года ГУР зафиксировало применение оккупантами нового реактивного дрона «Герань-5», который имеет длину 6 м и размах крыльев 5,5 м. Новая модификация получила усиленный двигатель Telefly, боевую часть массой 90 кг и дальность поражения до 1000 км.

Реклама

По данным Института изучения войны (ISW), Россия могла открыть новую производственную линию на основе иранских технологий для изготовления дронов «Герань-5». Аналитики отмечают, что оккупанты планируют использовать такие беспилотники не только для атак по наземным объектам, но и для ударов по воздушным целям.