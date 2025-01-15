Россияне могли убить австралийского военнопленного: премьер отреагировал

Албенизи заявил, что австралийское правительство "добивается срочного прояснения" ситуации в отношении пленного.
Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи отреагировал на возможное убийство россиянами австралийского военнопленного. Политик пообещал принять "самые решительные меры".
Об этом Албенизи заявил на пресс-конференции, сообщает CNN.
Премьер-министр Австралии пообещал "решительные меры", если Россия причинит вред одному из граждан страны, который был взят в плен во время войны с Украиной.
Албенизи заявил, что австралийское правительство "добивается срочного прояснения" ситуации, добавив, что оно "серьезно озабочено".
"Мы уже вызвали российского посла, и будем ждать, когда появятся факты. Но если Оскару Дженкинсу был причинен любой ущерб, это абсолютно бесчестно. И правительство Австралии примет самые решительные меры", – высказался премьер.
В то же время он отказался уточнить, какие действия может предпринять Канберра в отношении Москвы.
По информации CNN, в декабре 2024 года российские войска взяли в плен 32-летнего австралийского солдата Оскара Дженкинса. В Сети появилось видео, на котором мужчину допрашивают в военной форме. На этой неделе австралийская телекомпания ABC и филиал CNN Seven News со ссылкой на украинские источники сообщили, что военный, вероятно, был убит.
К слову, накануне в ООН заявили, что российские власти систематически применяют физическое насилие в отношении пленных украинцев. В частности, речь идет о пытках и избиениях, сексуальном насилии и прочем.
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