Россияне могут нанести еще одну серию ракетных ударов к годовщине вторжения — ISW

Россия может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по Украине. Ведь реальный военный успех "продолжает ускользать" от них.

Об этом сообщили в новом отчете Института изучения войны.

В ISW отмечают, что 16 февраля оккупанты снова прибегли к тактике ракетного террора. Впрочем, к годовщине вторжения в Украину оккупанты могут нанести еще одну серию ракетных ударов по всей Украине.

Кроме того, захватчики увеличивают использование авиации в Украине, но вряд ли следует ожидать выделения значительного количества боевых самолетов и вертолетов для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией.

Аналитики считают, что российские войска вряд ли должным образом научили достаточное количество персонала, чтобы полностью укомплектовать свой самолет.

"Российские силы, вероятно, понесут неоправданные потери самолетов, если они привлекут самолеты к расширенным боевым действиям, таким как кампания стратегической бомбардировки или непосредственная авиационная поддержка, особенно если западные страны предоставят Украине адекватные возможности противовоздушной обороны", — отмечается в отчете.

Напомним, член Комитета парламента по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский говорит, что Россия в ближайшее время может применить боевую авиацию, чтобы нанести удары по украинским системам ПВО и полевым составам.

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