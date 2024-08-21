Россияне молитвами пытаются потушить нефтебазу на Ростовщине, которая горит четвертый день (фото)

У РФ четвертый день не могут ликвидировать пожар в хранилище нефтепродуктов для армейских нужд.

Российские священники устроили молебен неподалеку от нефтебазы в Пролетарске в Ростовской области, которая уже четвертый день горит после атак.

Об этом сообщили в Волгодонской епархии РПЦ.

Двое священников Волгодонской епархии провели молебен недалеко от хранилища горюче-смазочных материалов в ростовском Пролетарске, где до сих пор горит пожар после атаки украинских дронов.

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"По благословению владыки Антония протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Ее образом", – говорится в сообщении епархии.

Отметим, что нефтебаза горит уже четвертый день подряд, россияне никак ее не могут потушить.

Как утверждает Роспотребнадзор, пожар не повлиял на качество воздуха.

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Российские священники провели молебен возле нефтебазы в Ростовской области, горящей уже четвертые сутки/Фото: Волгодонская епархия РПЦ

Напомним, нефтебаза в Пролетарске Ростовской области была атакована в ночь на 18 августа. Там хранили нефтепродукты для нужд российской армии. На объекте возник масштабный пожар. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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