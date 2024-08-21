Россияне молитвами пытаются потушить нефтебазу на Ростовщине, которая горит четвертый день (фото)

У РФ четвертый день не могут ликвидировать пожар в хранилище нефтепродуктов для армейских нужд.
Российские священники устроили молебен неподалеку от нефтебазы в Пролетарске в Ростовской области, которая уже четвертый день горит после атак.
Об этом сообщили в Волгодонской епархии РПЦ.
Двое священников Волгодонской епархии провели молебен недалеко от хранилища горюче-смазочных материалов в ростовском Пролетарске, где до сих пор горит пожар после атаки украинских дронов.
"По благословению владыки Антония протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Ее образом", – говорится в сообщении епархии.
Отметим, что нефтебаза горит уже четвертый день подряд, россияне никак ее не могут потушить.
Как утверждает Роспотребнадзор, пожар не повлиял на качество воздуха.
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Напомним, нефтебаза в Пролетарске Ростовской области была атакована в ночь на 18 августа. Там хранили нефтепродукты для нужд российской армии. На объекте возник масштабный пожар. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
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