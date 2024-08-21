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Россияне молитвами пытаются потушить нефтебазу на Ростовщине, которая горит четвертый день (фото)

Россияне молитвами пытаются потушить нефтебазу на Ростовщине, которая горит четвертый день (фото)

Россияне молитвами пытаются потушить нефтебазу на Ростовщине, которая горит четвертый день (фото)

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области/Скриншот с видео

У РФ четвертый день не могут ликвидировать пожар в хранилище нефтепродуктов для армейских нужд.

Российские священники устроили молебен неподалеку от нефтебазы в Пролетарске в Ростовской области, которая уже четвертый день горит после атак.

Об этом сообщили в Волгодонской епархии РПЦ.

Двое священников Волгодонской епархии провели молебен недалеко от хранилища горюче-смазочных материалов в ростовском Пролетарске, где до сих пор горит пожар после атаки украинских дронов.

"По благословению владыки Антония протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Ее образом", – говорится в сообщении епархии.

Отметим, что нефтебаза горит уже четвертый день подряд, россияне никак ее не могут потушить.

Как утверждает Роспотребнадзор, пожар не повлиял на качество воздуха.

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Российские священники провели молебен возле нефтебазы в Ростовской области, горящей уже четвертые сутки/Фото: Волгодонская епархия РПЦ / ©
Российские священники провели молебен возле нефтебазы в Ростовской области, горящей уже четвертые сутки/Фото: Волгодонская епархия РПЦ

Напомним, нефтебаза в Пролетарске Ростовской области была атакована в ночь на 18 августа. Там хранили нефтепродукты для нужд российской армии. На объекте возник масштабный пожар. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Апокалиптические кадры! Третьи сутки пылает нефтебаза в Ростовской области РФ   

Апокалиптические кадры! Третьи сутки пылает нефтебаза в Ростовской области РФ   

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