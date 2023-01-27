Россияне набросились на Путина с критикой после новостей о танках для Украины: "Это не война за народ"

В то же время, часть россиян убеждена в победе своего государства, несмотря на то, что "танки будут мешать" войскам оккупантов.

Россияне гневно отреагировали на известие о поставках западных танков в Украину и некоторые критикуют президента Владимира Путина за то, что вообще начали войну.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарии жителей Москвы.

В частности, житель российской столицы Сергей повторил нарратив Кремля о том, что Украина является марионеточным правительством Запада.

"Украинские танки будут мешать нашим войскам. Но мы собираемся выиграть, несмотря на это. Это только расширение конфликта", – сказал россиянин.

Пожилая женщина выразила мнение, что "это приведет к еще одной мировой войне".

"Мы хорошо помним Вторую мировую войну, когда я была ребенком. Никто не собирается выигрывать еще одну мировую войну", – сказала россиянка.

В то же время, некоторые россияне выразили возмущение войной и прямо критиковали Путина.

"Это отвратительно... им никогда не следовало начинать войну", — сказала одна женщина, назвав президента РФ "виновным" во вторжении.

Еще один человек выразил разочарование российской пропагандой, заявив, что "не хватает публичной информации".

"Людям нужно объяснять вещи… было бы хорошо, если бы эксперты начали высказывать свое реальное мнение, а не выполнять приказы правительства и Путина", – добавил этот человек.

"Я считаю, что это политическая война, а не война за народ. Пусть они (политики – ред.) это решают", – сказала еще одна женщина.

Российский студент-кинематографист, чьи друзья сейчас воюют в Украине, сказал: "Я здесь на грани слез. Я просто хотел бы, чтобы эта "специальная военная операция" вообще никогда не начиналась, эта война и чтобы человеческая жизнь действительно ценилась".

Напомним, еще до официального решения Германии о передаче Украине танков Leopard 2 представитель президента РФ Дмитрий Песков пригрозил Берлину, заявив, что "подобные поставки не обещают ничего хорошего для будущего отношений и оставят неизбежный след".

А глава российской делегации в Вене на форуме ОБСЕ по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов сделал ложное заявление о том, что якобы танки Leopard 2 оснащены подкалиберными бронебойными снарядами с урановыми сердечниками. Гаврилов сказал, что их использование против российских военных будет расцениваться как применение "грязно-ядерных бомб".

Отметим, что согласно опросу на конец декабря 2022 года, войну против Украины поддерживал 71% россиян.

Она сказала "да": Германия передаст Украине танки "Leopard 2"

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