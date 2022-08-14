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Россияне начали массово болеть коронавирусом: сколько инфицировалось за сутки

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Россияне начали массово болеть коронавирусом: сколько инфицировалось за сутки

Фото: Associated Press

В России фиксируют всплеск больных коронавирусом.

В РФ пятый день подряд обнаруживают более 20 тысяч больных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба РФ.

За сутки в России обнаружили 28 982 случая заражения коронавирусом, умерли 54 больных россиян. В Москве обнаружили 7020 случаев заражения коронавирусом за сутки, в Подмосковье – 2399.

В Петербурге обнаружили 3761 случай – это максимум с 2 марта. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 18 881 958.

Следует отметить, что в России также впервые зафиксировали оспу обезьян и из-за "Омикрона" возвращают маски.

Напомним, в Германии готовятся к возвращению COVID-ограничений.

Как сообщалось, в Украине тоже растет количество больных коронавирусом — за неделю обнаружили почти 4 тысячи больных коронавирусом. Советы, как защититься в условиях военного положения.

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