Россияне начали "прозревать"?: рейтинги Путина в России стремительно падают, власти не удается это исправить — ISW

Кремлевский диктатор Путин

Военные поражения, рост числа жертв и усиление репрессий внутри России начали давать обратный эффект.

Как сообщают эксперты Института изучения войны (ISW) в отчете за 24 апреля, сразу несколько ведущих социологических центров зафиксировали рост общественного недовольства деятельностью Владимира Путина.

Государственная социология фиксирует «пике»

По данным государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг одобрения Путина снижается уже седьмую неделю подряд. По состоянию на середину апреля он упал до 65,6% (против 66,7% неделей ранее). Уровень доверия также продемонстрировал отрицательную динамику, опустившись до 71%.

Специалисты ISW отмечают: то, что даже подконтрольные Кремлю структуры признают падение рейтингов, свидетельствует о серьезности ситуации.

Кремль пытается скрыть правду

Из-за «неудобных» цифр администрация диктатора перешла в режим тушения пожара. По данным оппозиционных медиа, политический блок Кремля дал указания государственным СМИ:

Манипулировать цифрами: вместо данных ВЦИОМ использовать отчеты фонда «Общественное мнение» (ФОМ), где цифры традиционно «рисуют» выше (около 76%). Умалчивать реальность: вообще не публиковать данные соцопросов, если они демонстрируют негативную тенденцию.

Однако даже лояльный власти ФОМ не смог скрыть правду: их данные также показывают падение с 80% в феврале 2026 года до 75% в конце апреля.

Самые низкие показатели за четыре года

Независимый «Левада-Центр» подтверждает: в марте 2026 года рейтинг Путина упал до 80% — самый низкий показатель с ноября 2022 года (периода после объявления непопулярной «долевой мобилизации»). Напомним, еще в сентябре 2025 года этот показатель держался на уровне 88%.

Аналитики ISW выделяют две ключевые причины, почему россияне меняют мнение:

Цена войны: огромные потери на фронте, которые все труднее скрывать от населения.

Цифровой ГУЛАГ: усиление цензуры в интернете и попытки Кремля полностью изолировать информационное поле вызывают раздражение даже у лояльных граждан.

Война башен Кремля

Интересно, что публикация негативных рейтингов государственными структурами может являться частью внутренней борьбы в окружении Путина. Некоторые группы влияния, выступающие против чрезмерной цензуры, могут сознательно подсвечивать падение популярности диктатора, чтобы заставить его ослабить давление на общество.

Очевидно одно: «иммунитет» российского общества к пропаганде начинает ослабевать, а накопившаяся усталость от войны и репрессий выходит на поверхность.

Напомним, Кремль демонстрирует возвращение к советским репрессивным практикам, пытаясь усилить контроль над обществом и предотвратить возможные протесты.