Россияне начали стремительно терять доверие к Путину: почему рейтинг диктатора "тает на глазах"

Владимир Путин / © Getty Images

Реклама

Доверие к президенту России Владимиру Путину упало до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Замедление экономики, постоянное повышение налогов и усиливающаяся усталость от боевых действий оказывают беспрецедентное давление на общественные настроения в стране-агрессоре.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно последним данным государственной социологической компании ВЦИОМ, доля людей, заявляющих о доверии к российскому лидеру, снизилась с 76,7% до 75%. Одобрение работы Путина составило 70,1%, что на 1,9 процентных пункта ниже, чем неделю назад.

Реклама

Эти показатели самые низкие с 20 февраля 2022 года — момента за несколько дней до пересечения украинской границы российскими танками. Опрос также показал тревожную для Кремля тенденцию: 20,1% респондентов открыто не доверяют Путину, а 18,3% не одобряют его деятельность.

Это самые высокие отрицательные показатели с начала конфликта.

Стремление к миру и экономический коллапс

Результаты опросов, проведенных с 19 по 22 марта, указывают на то, что общество истощено. Война, вступающая в свой пятый год, больше не вызывает первоначального подъема. Отдельные исследования независимого «Левада-центра» подтверждают эти настроения: 67% опрошенных россиян считают, что страна должна перейти к мирным переговорам.

Главной причиной падения рейтингов аналитики называют бытовые затруднения. Стремясь сократить дефицит бюджета из-за огромных расходов на армию, Кремль с начала года повысил налог на добавленную стоимость (НДС).

Реклама

Это отразилось на кошельках домохозяйств, которые уже страдают от высоких процентных ставок, введенных для сдерживания инфляции.

«Люди просто выживают»: мнение экспертов

Московский политолог Андрей Колесников объясняет стагнацию рейтингов банальной человеческой усталостью.

«Причиной стагнации рейтингов есть усталость населения. На практике все просто выживают», — отмечает эксперт.

По его словам, ситуацию усугубляют даже такие факторы, как массовые перебои в работе интернета, что только добавляет раздражение населению, привыкшему к цифровому комфорту.

Реклама

Пока рейтинги внутри России падают, ситуация на передовой остается практически неизменной. Переговоры при посредничестве США зашли в тупик, а линии фронта в значительной степени заморожены. Большие участки боевых столкновений превратились в зоны доминирования беспилотников.

Это делает проведение масштабных наступательных операций обычными войсками для захвата новых территорий практически невозможным, что лишь усиливает чувство безысходности среди российских граждан.

Бунт в России — последние новости:

Напомним, ранее на территории России были зафиксированы атаки на ключевые порты и нефтеперерабатывающие предприятия, в том числе в Ленинградской области.

После этого в сети появились сообщения о беспорядках в Усть-Луге, где, по данным источников, недовольство возникло среди работников порта, большинство из которых являются мигрантами. Речь идет о конфликте, начавшемся после того, как часть рабочих якобы не допустили к смене.

Реклама

Сообщается, что между работниками и охраной произошли столкновения, а на месте работали правоохранители и спецподразделения. По предварительным данным, часть участников инцидента была задержана для выяснения обстоятельств.

Также отмечается, что происходили события на территории объекта строительной компании, работающей в сфере нефтегазовой и энергетической инфраструктуры.