Россияне начали уезжать из ОАЕ из-за усиления санкционного давления — Bloomberg

Банки ОАЭ более тщательно контролируют оборот денег из России.

В Объединенных Арабских Эмиратах начал замедляться поток российских денег и вряд ли ситуация изменится из-за того, что страна стала более тщательно относиться к санкциям Запада.

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Об этом информирует Bloomberg.

Журналисты пишут, что некоторые российские лица, проживающие в ОАЭ, начали рассматривать возможность перееда в другую страну или даже возвращение обратно в РФ.

Местные банки начали более тщательно проверять открывающихся в стране россиян и их организации.

"ОАЭ подвергаются усиленному давлению со стороны США в целях борьбы с потенциальным уклонением от санкций", — говорится в материале.

Инвестиционная иммиграционная фирма Henley & Partners говорит, что некоторые из ее российских клиентов либо сократили свои активы в сфере недвижимости в Дубае, либо вернулись в Москву.

Напомним, ранее сообщалось, что в Россию попадают люксовые британские авто, несмотря на санкции Запада.

Кроме того, мы ранее информировали, какие страны помогли РФ заработать миллиард евро в 2023 году, несмотря на введенные санкции.

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