Россияне не прекратили обстрелы после объявленного "рождественского перемирия" Путина — Пентагон

Агрессорка Россия нарушила взятое на себя так называемое "рождественское перемирие", которое оккупанты должны были начать с 12:00 6 декабря.

Об этом сообщила представитель Минобороны США Лора Купер.

Отмечается, что Пентагон констатировал нарушение РФ "перемирия". По словам Купер, российские войска не останавливали боевые действия, хотя накануне президент Владимир Путин взял на себя одностороннее прекращение огня.

Купер назвала заявление диктатра РФ "пропагандистским приемом", который в итоге не сработал. По мнению Пентагона, Россия продолжит бессмысленные штурмы украинских позиций силами заключенных.

Напомним, 5 января Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь по всей линии столкновения сторон в Украине на Рождество. В Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня в праздники.

Потом уже Шойгу заявил о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине". Оно должно продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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