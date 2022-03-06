Россияне не смогут перевести за границу более 5 тысяч долларов в месяц: Центробанк ввел ограничения

Россияне не смогут перевести за границу более 5 тысяч долларов в месяц: Центробанк ввел ограничения

Центральный банк РФ официально уведомил об ограничениях.

Центральный банк РФ официально ограничил банковские переводы физлицами за границу другим людям, в том числе супругам и близким родственникам.

Теперь эта сумма не может превышать 5 тысяч долларов в месяц, пишет Коммерсантъ.

Среди близких родственников указаны родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, ограничение также касается полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

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