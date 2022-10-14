Россияне не спешат чинить незаконный Крымский мост: ремонт затянется до следующего года

Россияне не спешат ремонтировать поврежденный Крымский мост. По их официальной информации, ремонт на незаконно построенном мосту должен завершиться только 1 июля 2023 года.

Об этом стало известно из документа на сайте правительства РФ.

В частности, правительство РФ назначило ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем работ по "проектированию и восстановлению" разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста.

Согласно документу "граничным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ", является 1 июля 2023 года.

Взрыв на Крымском мосту: кто может за этим стоять

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту стал следствием противостояния между ФСБ и российским Минобороны.

По мнению российского оппозиционера и юриста Марка Фейгина, причастность ФСБ к подрыву вполне допустима в условиях эскалации конфликта в близком окружении президента РФ Владимира Путина.

По оценкам специалистов американского Института изучения войны, за взрыв на Крымском мосту российские власти сделают виновным Минобороны страны, чтобы отвести вину от Путина, в адрес которого начала звучать критика.

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