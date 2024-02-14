"Россияне не так глупы, как хочется надеяться": генерал ВС Австралии обратил внимание на то, что удалось врагу

Российские войска смогли немного научиться и адаптироваться к реалиям войны свою стратегию пополнения армии солдатами благодаря официальной и скрытой мобилизации. Это обеспечило захватническому войску достаточный человеческий ресурс.

РФ мобилизовала собственную оборонную промышленность и поставила экономику на военные рельсы "задолго до Запада" и смогла приспособиться к санкциям.

Об этом сказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, известный военный обозреватель Мик Райан в интервью "Телеграфу".

"К сожалению, россияне не так глупы, как мы все надеемся. Если бы были — уже бы проиграли. Но российские войска смогли немного научиться и адаптироваться", — отметил Мик Райан.

По его словам, РФ смогла адаптировать к реалиям войны свою стратегию пополнения армии солдатами благодаря официальной и скрытой мобилизации. Это обеспечило захватническому войску достаточный человеческий ресурс.

Также аналитик отметил, что мобилизована оборонная промышленность России. По его словам, россияне поставили экономику на военные рельсы "задолго до Запада" и смогли приспособиться к санкциям.

"Итак, что нам делать с этим? Во-первых, Украина должна решить кадровую проблему, будь то путем мобилизации или призыва на военную службу – здесь решение за вами. Во-вторых, необходимо решить проблему дефицита боеприпасов, возможно, за счет увеличения производства артиллерии и других средств, таких как FPV-дронов", – отметил Райан.

Также он предположил, что Украина может прибегнуть к стратегическим ударам с целью деградации российского оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в Европе готовятся к возможному противостоянию с Россией, особенно после скандальных заявлений Дональда Трампа.

Аналитики утверждают, что Кремль рассматривает возможность конфликта с НАТО в течение следующего десятилетия.

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