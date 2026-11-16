Россияне обманом заманивают женщин из Африки собирать "Шахеды"— Fox News

Россия вербует молодых африканок на заводы дронов / © Associated Press

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Россия вербует молодых женщин из стран Африки в работу на военных заводах в специальной экономической зоне «Алабуга», где, в частности, производят беспилотники для ударов по Украине.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на расследование.

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Согласно расследованию, проведенному при поддержке Украинского центра безопасности и сотрудничества, установлены имена не менее 50 африканок, которые уже работают на линиях по сборке беспилотников в Алабуге. Также известно о 10 российских вербовщиках и двух африканских посредниках, которые якобы причастны к привлечению иностранных работников.

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Отмечается, что российские культурные центры вместе с местными агентами рекламируют в африканских странах программу «Алабуга Старт». Молодым женщинам обещают обучение в университете и хорошо оплачиваемую работу в гражданских компаниях.

«Денег на обратные билеты домой у девушек нет, поэтому в результате их отправляют собирать „Шахеды“. Там они вынуждены работать в ненормированные смены, за значительно меньшее зарплаты, чем обещали, и под постоянным наблюдением», — пишут журналисты.

Напомним, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов заявлял, что Министерство обороны России в целом заключило контракты с почти 46 тысячами иностранцев из 151 страны мира. Около половины иностранных военнопленных, опрошенных украинской стороной, знали, что будут воевать против Украины.

Украинские спецслужбы владеют документами на минимум восемь граждан Индонезии, которых россиянам удалось затянуть в свою армию. Для Москвы каждый такой иностранец служит инструментом двойного действия. Он одновременно закрывает дыры на передовой и питает российскую пропаганду мифами о якобы масштабной международной поддержке так называемой спецоперации.

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