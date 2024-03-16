Россияне отказываются голосовать за Путина под обстрелами: перехват ГУР на Белгородщине

В приграничной с Украиной Белгородской области РФ, где идет рейд российских добровольцев, местные жители боятся идти на выборы и голосовать, когда "ежедневно гибнут люди".

Об этом свидетельствует перехват разговора, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Гражданские жители в Грайворонском районе жалуются, что избирательные участки открыты, несмотря на "тревожную ситуацию".

"Половина организаций вообще не работают. Но избирательные участки открыты. Идите голосуйте. И за что я должна идти голосовать? За то, что у нас люди погибают каждый день", — говорит неизвестная женщина.

Россиянка сетует также на разрушения в городе, утверждая, что "половина Белгорода" якобы разрушена.

Как известно, с 15 по 17 марта в России проводят так называемые выборы президента, на которых для действующего хозяина Кремля создали все условия для победы.

Между тем с 12 марта в приграничных с Украиной Белгородской и Курской областях проходит рейд добровольцев из легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона", которые прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов.