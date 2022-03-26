"Россияне отрезаны от современного мира. Вы были страной 21-го века, теперь – 19-го" – Байден

Главный месседж к россиянам.

Президент США Джо Байден обратился к россиянам во время выступления в Польше.

"Я обращаюсь к россиянам, если вы меня слышите: вы, россияне, не наши враги. Я не верю, что вы готовы принять убийство невиновных, бомбардировки школ, родильных домов — это не действия большой страны, вы были в аналогичной ситуации — в 30-40-х годах, во время Второй мировой войны, и ваши дедушки и бабушки еще помнят те времена. То же самое ваше поколение переживает сейчас. То, что они когда-то переживали блокаду Ленинграда, то, что дети вынуждены покинуть свои дома — это именно то, что российская армия делает в Украине на данный момент", - сказал Байден 26 марта во время своего обращения.

"От Путина убежали уже 200 тысяч человек. Путин думал, что украинцы не будут воевать за свою страну. Зато российские военные столкнулись с мужеством украинцев. Путин хотел расколоть НАТО, но НАТО объединилось сильнее, чем когда-либо ранее", — сказал Байден. .

"Путин может и должен закончить эту войну (...) Европа должна прекратить свою зависимость от топлива из России. Это вопрос экономической и национальной безопасности", — добавил он.

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