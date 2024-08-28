Россияне перебрасывают войска в Белгородскую область: в ВСУ ответили, какая причина

Россияне перебрасывают свои резервы в Белгородскую область. Эти солдаты могут применяться в дальнейших штурмах.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что россияне пополняют личный состав Харьковской области. В частности, они производят внутренние ротации и пополнения за счет резервов.

"Также у нас есть информация, что враг заводит дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям мы будем сообщать отдельно", — добавил Саранцев.

Отметим, что несколько дней назад в российских Telegram-каналах распространялось сообщение о том, что украинские войска якобы попытались прорваться на территорию Белгородской области. Официально подобные слухи не подтверждали.

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