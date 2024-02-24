"Россияне планируют": Буданов о том, что задумал враг и удастся ли ему это реализовать

В России разработаны и существуют планы по дестабилизации ситуации и срыву устойчивой системы снабжения Западом вооружений. Некоторые элементы как раз через агентурную работу нам известны.

Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The Telegraph.

Как отметил глава украинской разведки, россияне несколько раз пытались попробовать, однако напрасно. Буданов в очередной раз подчеркнул: в случае принятия политического решения на активное ведение подобных действий в большинстве случаев все подготовлено.

"Получится это у них или нет – вопрос дискуссионный. Я думаю, что нет, поскольку специальные службы западных стран так же активно работают. Реализовать эти замыслы им достаточно сложно", – резюмировал Кирилл Буданов.

Ранее Буданов назвал количество оккупантов, воюющих в Украине.

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