"Россияне почувствовали запах крови": почему Путин мечтает об ослаблении поддержки Украины Западом

Узнав о конфликте между Украиной и Польшей, россияне "почувствовали запах крови".

Об этом пишет журналистка Холли Эллиат в статье на сайте американской медиакомпании CNBC.

"Россия мечтала, что поддержка Украины Западом ослабнет, что Запад потеряет интерес к войне, а потоки оружия и денег, от которых так зависит Киев, снизятся. Поэтому пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков поспешил заявить, что "отношения между Украиной и Польшей будут ухудшаться и дальше ", – пишет она.

Элиат убеждена, что россиянам очень поможет раскол в позиции по отношению к Украине в одной из крупнейших стран Европы — Британии, Германии или Франции. Однако и ситуация с Польшей для Кремля приятна.

Учитывая, что Путин в бюджете на следующий год снова вдвое увеличил расходы на армию, он рассчитывает на игру в долгую, пишет Элиат, и надеется переждать преданность Западу Украине.

"Впрочем, возможно, радость россиян преждевременна: Украина и Польша уже сделали шаги навстречу друг другу, а польский президент Анджей Дуда сказал, что вопрос экспорта украинского зерна можно и следует урегулировать и что прохладные отношения между двумя странами ― лучший подарок врагам Украины и Польши, поэтому следует любыми средствами этого избежать", — отметила она.

Конфликт между Польшей и Украиной

С середины сентября 2023 года продолжается конфликт между Украиной и Польшей из-за запрета перевозки украинской сельскохозяйственной продукции.

19 сентября Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что "политический театр" вокруг зернового импорта, в котором принимают участие Польша, Венгрия и Словакия, только на руку Москве.

Польское правительство настаивает, что не будет упразднять эмбарго, даже вопреки решению ЕС.

Один из аргументов в пользу эмбарго — якобы защита местных фермеров, теряющих средства из-за импортного зерна. Также прозвучали заявления по прекращению военной помощи, которую Украина получала от Польши.

Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что на месте украинских политиков и дипломатов он бы искал союзников, укреплял действующие альянсы и партнерство, сложившееся между дружественными странами.

Он отметил, что Украина должна быть заинтересована в том, чтобы дружить с Польшей.

"Украина должна понимать, что в интересах всех нас не дать себя разделить, потому что от этого выиграет только Москва. С другой стороны, если Украина не хочет дружить с Польшей и не стремится к этой дружбе, то, конечно, мы справимся. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство. Это Украина сегодня в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддержала. Если нет, то мы никого ни к чему не будем принуждать", — заявил он.

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