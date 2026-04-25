Россияне подбираются к ядерным объектам Британии: СМИ "спалили" олигарха Путина

В Великобритании российский бизнесмен Юрий Шамара пытался приобрести поле для гольфа, расположенное рядом с железнодорожной линией, обслуживающей главную британскую верфь по строительству атомных ударных подлодок.

Об этом сообщает Financial Times.

Ситуация привлекла внимание к более широкой проблеме — активности российских инвесторов вблизи критической инфраструктуры в Европе.

Гольф-клуб расположен у железнодорожной линии, ведущей к стратегически важным объектам — верфи компании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс, где строят атомные подводные лодки, а также крупнейшему в Британии хранилищу ядерных отходов в Селлафилде. Эта ветвь является ключевым маршрутом для работников и транспортировки материалов.

Покупателем должна стать дочь российского бизнесмена Анастасия Шамара.

Шамар ранее владел Ильским нефтеперерабатывающим заводом вблизи Крыма, который после начала полномасштабного вторжения России стал ключевым поставщиком горючего для российских войск. Поэтому завод неоднократно атаковали украинские дроны. Сначала бизнесмен планировал оформить покупку на себя, но впоследствии сделку переписали на его 22-летнюю дочь. Предложение составляло 800 тысяч фунтов стерлингов, что должно было спасти клуб от банкротства.

Участие Шамары в проекте Grange-over-Sands состоялось по приглашению Ника Тейлора, сына экспрезидента клуба, заявившего, что к нему обратился представитель клуба с предложением привлечь инвестора.

Тейлор работает директором гольф-академии в гольф-клубе Раево под Москвой, основатели и владельцы которого Евгений и Сергей Михайловы попали под украинские санкции. До 2023 года он был директором по гольфу в «Сколковом», московском гольф-клубе Романа Абрамовича.

Тейлор должен стать содиректором операционной компании, созданной для управления Grange-over-Sands новых владельцев. Он заявил, что отказался от покупки, потому что "чувствовал бы себя нежелательным гостем".

В гольф-клубе заявили, что они «были осведомлены о деликатности вопроса, связанного с предлагаемой покупкой, и ожидали дальнейших официальных указаний от подразделения по обеспечению безопасности инвестиций».

Министерство обороны Великобритании и правительство видят в этом попытку реализации характерной для Кремля стратегии скупки земли вблизи критической инфраструктуры в Европе. Подобные случаи уже фиксировали в Норвегии и Швеции. Особую опасность представлял тот факт, что состояние гольф-поля ранее уже приводило к авариям на железной дороге: из-за прорыва дренажной трубы на поле поезд сошел с рельсов, а железную дорогу закрывали на месяц.

