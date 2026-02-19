ТСН в социальных сетях

Россияне подсаживаются на антидепрессанты на фоне лет войны в Украине.

В России на фоне лет войны против Украины резко возросли продажи антидепрессантов — только в прошлом году было реализовано по меньшей мере 22,3 миллиона упаковок препаратов, в том числе таких, как Прозак.

На фоне почти четвертого года полномасштабной войны с Украиной в России резко возросли продажи антидепрессантов , в том числе таких препаратов, как Прозак — в прошлом году продано по меньшей мере 22,3 миллиона упаковок лекарства , что почти вдвое превышает показатели нескольких лет назад.

Об этом пишет Telegraph .

По данным медицинских аналитиков, с начала войны россияне все чаще обращаются за психиатрическими препаратами для борьбы с тревожностью и депрессией. Продажи лекарств типа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, таких как Прозак , Золофт и подобные, достигли рекордных объемов в 2025 году, когда аптеки продали более 22,3 млн упаковок этих препаратов.

Эксперты связывают рост спроса на антидепрессанты не только с длительным конфликтом, но и с психологическим давлением, экономической нестабильностью и неопределенностью, господствующими в обществе. Такие тенденции фиксируются на фоне роста обращений к специалистам из-за депрессивных симптомов, тревожных расстройств, бессонницы и других проблем психического здоровья.

Напомним, что спрос на антидепрессанты в Украине вырос до рекордной отметки: подробные цифры .

Пока популярность транквилизаторов и снотворных падает почти на треть, категория антидепрессантов остается единственной, что показывает стабильный рост. Эксперты усматривают в этом положительный сигнал перехода от симптоматического лечения к профессиональной медицинской помощи.

