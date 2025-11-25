Россияне подтвердили атаку на нефтяной терминал в Новороссийске: какие последствия

Каспийский трубопроводный консорциум

В России Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) подтвердил атаку дронов на свои здания в Новороссийске в ночь на 25 ноября. Из-за удара повреждено административное здание на морском нефтяном терминале.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«25 ноября 2025 года вследствие ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском», — говорится в заявлении.

Там отметили, что в Южной Озериевке расположен Главный центр управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане.

Пострадавших нет, персонал был эвакуирован в укрытие. Приостанавливались грузовые операции у выносных причальных устройств.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ночную атаку одной из самых продолжительных и массовых за последнее время.

Напомним, в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины нанесли успешные удары дронами и ракетами по ряду стратегических объектов России. Таганрог: поражен авиаремонтный завод «ТАНТК им. Бериева» и производство дронов «Атлант Аэро». Вероятно, уничтожен или поврежден экспериментальный самолет А-60. Новороссийск: поражен нефтяной терминал «Шесхарис» и пусковая установка ЗРК С-400. Туапсе: поражен НПЗ «Туапсинский» в Краснодарском крае.