Россияне похитили судно в Карибском море: оно "всплыло" в оккупированном Крыму

Туристы из России угнали яхту в Карибском море и доплыли на ней до России. Через некоторое время судно начали сдавать в аренду в Крыму.

Об этом пишет "Baza".

Угон яхты раскрыли севастопольские таможенники. Отмечается, что весной 2019 туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда. Там они взяли на прокат яхту за 30 миллионов рублей и перегнали ее в Россию. Один из похитителей зарегистрировал яхту по поддельным документам. Судно начали сдавать в аренду для прогулок по Черному морю, здесь оно и попало в поле зрение таможенников.

Экспертиза показала, что один из идентификационных номеров яхты сделан кустарным способом. Таможенники обратились к фирме-владельцу судна и там подтвердили, что яхту похитили, а главарь преступной группы находится в международном розыске.

Туристы из России угнали яхту в Карибском море

"Возбуждены уголовные дела по двум статьям: 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 174 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем)", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия обвинила Украину в обстреле Белгорода 15 февраля. Впрочем, интересно то, что прилетело по этому российскому облцентру не с территории Украины.

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