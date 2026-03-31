Россияне потеряли еще один Су-34 — появились новые данные о бомбардировщике

В России заявили о потере Су-34

Реклама

Российские воздушно-космические силы могли потерять еще один истребитель-бомбардировщик Су-34.

Информация об этом появилась в российских пропагандистских телеграмм-каналах, в частности, ее распространил блогер Fighterbomber, сообщает «Милитатрный».

При этом никаких официальных подтверждений или деталей по поводу обстоятельств инцидента пока нет. Также отмечается, что в публикациях использовалось старое фото появлявшегося ранее самолета — его лишь отразили и скрыли бортовой номер.

Реклама

Что говорят в Генштабе ВСУ

Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины по состоянию на данный момент не подтверждали информацию об уничтожении этого самолета.

Что известно о враждебном Су-34

По предварительным предположениям, Су-34 мог быть потерян во время выполнения боевого задания, в том числе в качестве носителя управляемых авиабомб.

Напомним, о предварительной потере такого самолета сообщалось в конце января. Тогда, по неофициальным данным, Су-34 могли сбить над акваторией Черного моря.

Как тогда сообщалось, РФ потеряла два боевых самолета — истребитель Су-30 и истребитель-бомбардировщик Су-34.