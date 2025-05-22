ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Россияне пожаловались на летевшие на Москву дроны: в Подмосковье слышали взрывы

В ночь на 22 мая силы ПВО России якобы уничтожили еще четыре беспилотника, которые направлялись в Москву.

Взрыв

Взрыв / © ТСН.ua

В ночь на 22 мая 2025 года силы противовоздушной обороны РФ якобы уничтожили по меньшей мере четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы .

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы и местные жители.

По данным очевидцев, в ряде подмосковных городов, в том числе в Раменском, Кубинке и Жуковском, раздавались громкие взрывы. Жители села Софьино, Чулково, Апрелевки и Селятино также сообщали о звуках, похожих на полет дронов.

В связи с угрозой безопасности в аэропорту "Жуковский" введен специальный режим под названием "Ковёр" - это временное ограничение или остановка работы аэропорта для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Официальные заявления от Министерства обороны РФ по состоянию на утро еще не обнародованы. Информация о возможных повреждениях или пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее в России была жаркая ночь : взрывы были слышны над Саратовской областью и Краснодарским краем.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie