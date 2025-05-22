Россияне пожаловались на летевшие на Москву дроны: в Подмосковье слышали взрывы

Взрыв / © ТСН.ua

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В ночь на 22 мая 2025 года силы противовоздушной обороны РФ якобы уничтожили по меньшей мере четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы .

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы и местные жители.

По данным очевидцев, в ряде подмосковных городов, в том числе в Раменском, Кубинке и Жуковском, раздавались громкие взрывы. Жители села Софьино, Чулково, Апрелевки и Селятино также сообщали о звуках, похожих на полет дронов.

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В связи с угрозой безопасности в аэропорту "Жуковский" введен специальный режим под названием "Ковёр" - это временное ограничение или остановка работы аэропорта для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Официальные заявления от Министерства обороны РФ по состоянию на утро еще не обнародованы. Информация о возможных повреждениях или пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее в России была жаркая ночь : взрывы были слышны над Саратовской областью и Краснодарским краем.