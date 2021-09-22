Россияне прислали в Беларусь странные консервы: в паштете из птицы обнаружили ДНК свиньи и мозги неизвестного происхождения

Белорусский Госстандарт обвинил российского производителя в умышленном обмане покупателей.
В Беларуси специалисты Госстандарта обнаружили в составе двух мясо-растительных консервов российского производства ДНК животного, которое не указано в маркировке. Ввоз продукции в страну запретили.
Об этом говорится в сообщении Гомельской областной инспекции Госстандарта.
Проверку проводили относительно консервов "Паштет печеночный. Индейка "и" Паштет печеночный гусиный ", изготовленных российским производителем — ООО" Наро-Фоминский консервный завод ". В составе продукции в результате проверки выявлено ДНК свиньи. Зато ДНК индейки в консерве с изображением этой птицы — не обнаружено.
По словам специалистов, производитель умышленно придал товару не соответствующий внешний вид, чтобы ввести потребителя в заблуждение. "Потребитель, ориентируясь при покупке этих консервов по названию и изображениям на маркировке, уверен, что паштет изготовлен из печени и мяса индейки и гуся", — отметили в инспекции.
Обман покупателей был обнаружен также на маркировке состава продукта, в котором один из ингредиентов (мозги) указан без принадлежности к конкретному виду птицы или животного.
Напомним, в этом году Беларусь впервые импортирует картофель во время сезона сбора собственного урожая.