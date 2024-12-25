Россияне пустили "под нож" редкий самолет Ил-76, который должен был "глушить" даже Patriot

В российском Иркутске утилизируют редкий самолет для установки помех Ил-76ПП, который в теории должен был бы "глушить" даже американские ЗРК Patriot.

Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на сообщения российских медиа.

На базе Ил-76 россияне пытались создать самолет радиоэлектронной борьбы. Однако борт ушел "под нож" на территории бывшего учебного аэродрома по достаточно прозаической причине – нужно освободить место для застройки.

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Эксперты Defence Express отметили, что Ил-76 был изготовлен в одном экземпляре. Самолет остался на стадии опытной разработки, его так и не запустили в серийное производство. Чтобы переоборудовать судно в Ил-76ПП, россияне использовали серийный транспортный самолет Ил-76МД. Соответствующие работы проводились на таганрогском "АНТК им. Бериева", специализирующемся на самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

"Предполагалось, что Ил-76ПП будут использоваться в первую очередь для "глушения" РЛС западных ЗРК разных типов, в том числе тех же Patriot", — отметили эксперты.

По их мнению, проект "похоронило" то, что на этом самолете был установлен комплекс РЭБ "Ландыш", и его размещение требовало, в частности, установки дополнительных источников питания. Для решения этой задачи конструкторы самолета установили дополнительно два генератора на базе авиадвигателя АИ- 24ВТ, каждый из которых должен был питать четыре переменного тока на борту Ил-76ПП. Однако вроде бы и этого оказалось маловато для надежного питания аппаратуры РЭБ.

Кроме того, в ходе работ и испытаний конструкторы Ил-76ПП не смогли достичь электромагнитной совместимости бортовой аппаратуры самолета и комплекса "Ландыш".

"Иными словами – Ил-76ПП оказался монструозной и в то же время нефункциональной разработкой, не способной выполнять свою главную задачу, поэтому в 1993 году этот самолет был поставлен на хранение на территории упомянутого выше учебного аэродрома в Иркутске. И, судя по всему, "вспомнили" про этот Ил-76ПП только тогда, когда нужно было освободить место от него под застройку, т.е. конце 2024 года", – говорится в публикации.

Кстати, по оценкам западных аналитиков, в войне против Украины Россия использовала все свои довоенные запасы танков Т-90 и значительную часть Т-80.

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