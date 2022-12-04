Россияне пытались мобилизовать сына эксразведчика Александра Литвиненко, которого ФСБ убила в Лондоне

В Москве пытались вручить повестку о мобилизации сыну бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием в 2006 году, вероятно, по личному приказу президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление 28-летнего Анатолия Литвиненко.

Сын российского эксразведчика, последние два десятка лет проживающего в Британии, сообщил, что в его квартиру в Москве, пришли представители военкомата, чтобы вручить ему повестку. Очевидно, они ничего не знали о его трагической истории с режимом Владимира Путина.

"В середине октября, почти через месяц после указа Путина о частичной мобилизации в России, в дверь московской квартиры, зарегистрированной как мое официальное место жительства, постучались", — рассказал он перед эфиром нового телевизионного сериала, рассказывающего об отравлении его отца российскими убийцами.

Друзья семьи, которые сейчас проживают в этой квартире, сообщили незваным гостям, что Литвиненко-младшего не было дома со времени, когда был убит его отец.

Александр Литвиненко, бывший офицер российской разведки, умер в 2006 году, через несколько недель после того, как выпил зеленый чай, в который был добавлен радиоактивный полоний на встрече с Андреем Луговым — сотрудником органов государственной охраны России. После встречи Литвиненко почувствовал себя плохо, у него началась диарея и рвота, а через три недели он скончался в больнице.

Со смертного ложа бывший шпион обвинял Путина в том, что он заказал его убийство, но Кремль всегда отрицал свою причастность.

В 2016 году судья по британскому расследованию дела пришел к выводу, что убийство Литвиненко было операцией ФСБ, скорее всего, одобренной тогдашним директором учреждения Николаем Патрушевым и самим Путиным.

В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что отравление Литвиненко полонием "приписывается России".

Напомним, в британской разведке считают, что родственники граждан России, призванных в армию во время объявленной "частичной мобилизации", вероятно, все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями несения службы и высокими потерями среди мобилизованных.

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