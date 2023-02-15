Россияне пытались завладеть двумя украинскими кораблями в Средиземном море — СБУ

Российская компания, находящаяся под международными санкциями, пыталась завладеть двумя украинскими промышленными судами, находящимися на территории испанского порта. Общая стоимость кораблей – более 10 млн долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Для реализации сделки представители страны-агрессора "договорились" с чиновниками украинского госпредприятия об аренде плавсредств аффилированной бизнес-структурой, которую контролируют из России. Затем участники схемы создали искусственные условия для передачи судов российской компании якобы за погашение долга посредством арестованных активов в Украине”, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ совместно с испанскими правоохранителями разоблачили это преступное намерение и заблокировали незаконную передачу украинского имущества.

По материалам Службы безопасности суд наложил арест на морские суда. После проведения неотложных следственно-оперативных действий они будут возвращены в собственность Украины.

Открыто уголовное производство по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), решается вопрос о сообщении о подозрении должностным лицам госпредприятия и их сообщникам, причастным к сделке.

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили украинскую продовольственную компанию, которая поставляла продовольствие в так называемую "ДНР", платила налоги террористам и перечислила часть полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.

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