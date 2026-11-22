Граница Эстония – РФ / © Associated Press

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Россияне пытаются пересечь границу с Эстонией до закрытия пунктов пропуска, однако не все успевают пройти контроль. Один из рейсовых автобусов, следовавший из Санкт-Петербурга в Ригу, застрял на границе на всю ночь. Среди его пассажиров были пожилые люди.

Об этом сообщает Delfi.

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Инцидент произошел 21 ноября на эстонском пункте пропуска Койдула. Автобус уже прошел российский пограничный контроль, однако попасть в Эстонию к вечернему закрытию КПП так и не смог.

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По словам родственников пассажиров, транспорт прибыл на эстонскую границу около 17:30. Впоследствии людям сообщили, что продолжить поездку они смогут только на следующее утро после восстановления работы пункта пропуска.

Пассажиры утверждали, что перед автобусом якобы не было очереди, однако эстонские пограничники отказались приступать к проверке.

Почему россияне не успели пересечь границу

Оперативный руководитель Лиунасской и Идашской префектур Яанус Кокконен подтвердил, что автобус остался на границе, однако опроверг утверждение об отсутствии очереди.

По его словам, транспорт прибыл в 17:10, когда впереди уже находились два других рейсовых автобуса. Проверка одного еще продолжалась, а оформление второго приступили в 17:45.

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Из-за большого количества пассажиров и необходимости проверять пешеходов пограничники не успевали оформить третий автобус до 19.00, когда пункт пропуска прекращал работу.

Водителя предупредили об этом в 18.00. Он решил остаться вместе с пассажирами в приграничной зоне до утра. Только 22 ноября около 8:00 автобусу удалось пересечь эстонскую границу, сообщили в полиции.

Эстония с 1 декабря полностью закрывает границу с Россией

Напомним, с 1 декабря Эстония закроет все пункты пропуска на границе с РФ. Причиной стали данные о подготовке диверсии против эстонского оборонного предприятия, к которой, по утверждению Таллинна, причастна российская военная разведка.

Как сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, у страны есть доказательства того, что приказ о диверсии отдало российское ГРУ. Закрытие границы должно ограничить возможности Москвы для враждебной деятельности и усложнить обход санкций.

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«Россия должна осознать, что враждебные действия против Эстонии будут иметь последствия», — подчеркнул министр.

Ранее Эстония также объявила об усилении обороны на границе с РФ. Страна опрокидывает военные силы на восток и наращивает запасы вооружения, учитывая опыт войны в Украине и риск возможной российской агрессии.

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