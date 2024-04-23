Россияне распространяют очередной фейк о ТЦК: ответ ЦПД

Телеграмм-каналы РФ распространяют видео, на котором якобы сотрудник житомирского ТЦК и СП "закапывает" уклоняющегося. Они врут о том, что таким образом мужское население, которое "отказывается уходить на фронт", пытаются запугать.

Об этом пишет ЦПД.

"На самом деле, распространяемое TG-каналами видео является очередным фейком российской пропаганды, которая с помощью таких срежиссированных роликов пытается запугать мужское население Украины и дискредитировать сотрудников ТЦК и СП", — отметили там.

В ЦПД призывали доверять только верифицированным источникам информации.

Ранее враг распространял очередной фейк о Харькове.

Читайте также: