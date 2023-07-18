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Россияне разглядели на фото Бандеры "молодого Путина" – эпичное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1713
Время на прочтение
1 мин
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Россияне разглядели на фото Бандеры "молодого Путина" – эпичное видео

Россияне перепутали фото Бандеры с Путиным. Фото: скриншот.

Граждане России перепутали Степана Бандеру с Владимиром Путиным.

Граждане России и ярые сторонники своего президента-диктатора Владимира Путина в очередной раз оконфузились и выдали, что на фото украинского политического деятеля Степана Бандеры изображен Путин в молодости.

Видео опубликовал один из Telegram-каналов.

Так, сначала показали видео с Путиным, который возмущался из-за декоммунизации в Украине и сетовал на памятники Степану Бандере.

Затем на видео появляются россияне, которым показывают фото Бандеры и спрашивают, кто изображен на снимке. И все они, в один голос, отвечают – Владимир Путин.

Некоторые даже уточнили, что на фото изображен Путин в молодости.

Напомним, Путин "передал привет" оккупантам, которых ликвидировали ВСУ.

Путин в молодости: россияне спутали Бандеру с президентом-диктатором

Путин в молодости: россияне спутали Бандеру с президентом-диктатором

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Дата публикации
Просмотры
1713
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