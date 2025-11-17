Россияне разместили на аэродроме "Энгельс-2" более 130 загадочных грузовиков (фото)

Российские самолеты на аэродроме в Энгельсе / © Associated Press

Россияне разместили на авиабазе стратегической авиации «Энгельс-2» более 130 грузовиков неизвестного назначения. Соответствующий факт был зафиксирован на спутниковых снимках.

Об этом сообщил телеграм-канал «Стратегична авиация РФ».

Согласно спутниковым снимкам, на стоянке для самолетов сосредоточено 137 грузовиков, рядом с которыми можно увидеть транспортный самолет Ан-12.

Хотя точная причина присутствия грузовиков остается неизвестной, предполагают, что техника может быть задействована в транспортировке вооружения для бомбардировщиков, которые дислоцируются на авиабазе «Энгельс-2».

137 грузовиков на аэродроме «Энгельса-2»

Следует отметить, что эта авиабаза служит местом базирования стратегической авиации. Напомним, что с октября на ней продолжаются работы по расширению территории. В северной части аэродрома ведется заливка бетонного покрытия. В конце сентября подобные работы завершили в южной части, после чего вдоль участка новой рулежной дорожки появилась бетонная полоса.

Во время последних земляных работ была замечена разметка, указывающая на планы обустроить на этой территории 12 мест для стоянки техники.