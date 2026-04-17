Россияне развернули три секретные базы, которые озадачили специалистов (фото)

Спутниковый снимок российской базы на побережье Белого моря

Россия развернула сеть из трех идентичных военных объектов в оккупированном Крыму, на Ладожском озере и Белом море. Назначение этих баз остается загадкой даже для ведущих OSINT-аналитиков мира.

Общие сведения об этих объектах собрал и обнародовал известный специалист H.I. Sutton.

Аналитик воздержался от предположений относительно назначения трех загадочных российских баз, ограничившись анализом доступной информации.

Во всех трех случаях комплексы размещены на территориях, принадлежащих Минобороны РФ.

В Крыму один из них расположен на месте бывшего склада ядерного вооружения «Центральная база хранения №712», или «Феодосия-13», недалеко от поселка Краснокаменка, примерно в 10 км от Судака.

Подготовка площадки началась в октябре 2022 года, а уже в ноябре там появился первый надувной ангар. По имеющимся данным, объект ввели в эксплуатацию в июле 2024 года. Сейчас на территории размещены три надувных арочных ангара, комплекс синих морских контейнеров, соединенных толстыми кабелями или трубами, а также меньший обвалованный контейнер.

Похожий по структуре объект зафиксирован примерно в 50 км от Санкт-Петербурга, вблизи побережья Ладожского озера. Кроме аналогичных ангаров, там есть одна обвалованная бетонная площадка и еще три — на расстоянии около 300 м от основной части комплекса.

Этот объект обустроен на территории заброшенного танкового полигона «Нясино» времен СССР. Работы по расчистке начались в августе 2022 года, а уже в октябре был возведен первый ангар. Таким образом, строительство объекта у Ладожского озера происходило параллельно с крымским.

Третий аналогичный комплекс появился на известном полигоне «Ненокса» в Архангельской области, на побережье Белого моря, где проводятся испытания ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», одна из которых взорвалась в 2019 году. Его развертывание стартовало позже — в июле 2023 года, а завершилось в сентябре того же года.

Спутниковый снимок российской базы на побережье Белого моря

Все три объекта, включая тот, что на полигоне «Ненокса», имеют собственный периметр охраны из двух линий ограждения. Кроме того, комплексы оснащены мощными системами защиты от молний.

В то же время на спутниковых снимках не зафиксировано активного присутствия обслуживающего персонала, а также отсутствуют вспомогательные сооружения. Кроме этого, на площадках нет типичной для складских объектов логистической инфраструктуры.

К слову, глава Космического командования США Стивен Вайтинг предупредил, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия на орбите для поражения спутников. Такой шаг может уничтожить до 80% космических аппаратов, вызвав глобальный хаос: сбой интернета, связи и GPS. Вайтинг подчеркнул, что будущие конфликты могут начинаться в космосе, поэтому главной задачей США остается сдерживание агрессора.