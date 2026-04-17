Россияне развернули три секретные базы, которые озадачили специалистов (фото)
От бывших ядерных складов в Крыму до полигонов на севере: враг построил три типичные базы неизвестного назначения.
Россия развернула сеть из трех идентичных военных объектов в оккупированном Крыму, на Ладожском озере и Белом море. Назначение этих баз остается загадкой даже для ведущих OSINT-аналитиков мира.
Общие сведения об этих объектах собрал и обнародовал известный специалист H.I. Sutton.
Аналитик воздержался от предположений относительно назначения трех загадочных российских баз, ограничившись анализом доступной информации.
Во всех трех случаях комплексы размещены на территориях, принадлежащих Минобороны РФ.
В Крыму один из них расположен на месте бывшего склада ядерного вооружения «Центральная база хранения №712», или «Феодосия-13», недалеко от поселка Краснокаменка, примерно в 10 км от Судака.
Подготовка площадки началась в октябре 2022 года, а уже в ноябре там появился первый надувной ангар. По имеющимся данным, объект ввели в эксплуатацию в июле 2024 года. Сейчас на территории размещены три надувных арочных ангара, комплекс синих морских контейнеров, соединенных толстыми кабелями или трубами, а также меньший обвалованный контейнер.
Похожий по структуре объект зафиксирован примерно в 50 км от Санкт-Петербурга, вблизи побережья Ладожского озера. Кроме аналогичных ангаров, там есть одна обвалованная бетонная площадка и еще три — на расстоянии около 300 м от основной части комплекса.
Этот объект обустроен на территории заброшенного танкового полигона «Нясино» времен СССР. Работы по расчистке начались в августе 2022 года, а уже в октябре был возведен первый ангар. Таким образом, строительство объекта у Ладожского озера происходило параллельно с крымским.
Третий аналогичный комплекс появился на известном полигоне «Ненокса» в Архангельской области, на побережье Белого моря, где проводятся испытания ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», одна из которых взорвалась в 2019 году. Его развертывание стартовало позже — в июле 2023 года, а завершилось в сентябре того же года.
Все три объекта, включая тот, что на полигоне «Ненокса», имеют собственный периметр охраны из двух линий ограждения. Кроме того, комплексы оснащены мощными системами защиты от молний.
В то же время на спутниковых снимках не зафиксировано активного присутствия обслуживающего персонала, а также отсутствуют вспомогательные сооружения. Кроме этого, на площадках нет типичной для складских объектов логистической инфраструктуры.
К слову, глава Космического командования США Стивен Вайтинг предупредил, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия на орбите для поражения спутников. Такой шаг может уничтожить до 80% космических аппаратов, вызвав глобальный хаос: сбой интернета, связи и GPS. Вайтинг подчеркнул, что будущие конфликты могут начинаться в космосе, поэтому главной задачей США остается сдерживание агрессора.