Россияне самоликвидируются: возле Петербурга произошло смертельное ДТП с участием грузовика с росгвардейцами (фото)

Возле российского Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП, во время которого погибли росгвардейцы.

Российские оккупанты продолжают самоликвидироваться. Так, на подъезде к Петербургу в аварию попал грузовик с российскими военнослужащими.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Инцидент с росгвардейцами произошел вечером 22 августа на кольцевой дороге Петербурга (КАД). Пропагандисты говорят, что трое российских военных погибли, еще трое пострадали.

Отмечается, что грузовик, перевозивший людей, столкнулся с двумя легковушками. На кадрах из соцсетей видно, что грузовой автомобиль фактически переехал одну из легковушек, а другой смял. Оккупанты говорят, что авария произошла, потому что лопнуло колесо грузовика.

Возле Петербурга произошло смертельное ДТП с участием грузовика с росгвардейцами / Фото: соцмережі

В росгвардии уже подтвердили гибель своих военных. Их семьи должны получить какую-то поддержку. Однако до сих пор неизвестно, что именно это будет: пельмени, деньги или просто доброе слово. Пострадавшим обещают помочь с лечением.

На месте ДТП образовалась пробка на несколько километров, ведь злосчастный грузовик просто покинули на месте происшествия, а тела погибших разбросало по дороге.

По факту инцидента идет проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь на 23 августа в Москве и в Подмосковье россияне заявляли о звуках взрывов. Речь идет о Химках, Красногорске и Митино. Россиянам еще раз пришлось ограничивать вылет и посадку авиа-судов в московских аэропортах.

Читайте также: