Россияне сбегают в Грузию: показали спутниковый снимок, как выглядит 16-километровая очередь на границе

По состоянию на 25 сентября очереди на российско-грузинской границе достигли 16 км.

Об этом в Twitter написал репортер Foreign Policy Джек Деч.

"Россияне ждут на границе с Грузией в длинных очередях из грузовиков и легковых автомобилей после приказа Путина о мобилизации, на фото от 25 сентября. Более 115 000 россиян сбежали в Грузию после приказа о мобилизации на прошлой неделе. Очереди образовались на расстоянии более 16 км от границы", – написал репортер.

NEW: Russians waiting at border with Georgia в long lines trucks and cars after Putin's mobilization order, per Sept 25 image.



Более 115,000 Russians have fled in Georgia since mobilization order last week. Лины были сформированы более чем 16km из border



: @Maxar pic.twitter.com/jqv3sgmH5P — Jack Detsch (@JackDetsch) September 26, 2022

Напомним, в эти таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы, на грузинском КПП "Верхний Ларс" с российской стороны границы появился БТР с военными, разворачивающими блокпост.

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