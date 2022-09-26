Россияне сбегают в Грузию: показали спутниковый снимок, как выглядит 16-километровая очередь на границе

Россияне после объявления мобилизации начали бежать из России.
По состоянию на 25 сентября очереди на российско-грузинской границе достигли 16 км.
Об этом в Twitter написал репортер Foreign Policy Джек Деч.
"Россияне ждут на границе с Грузией в длинных очередях из грузовиков и легковых автомобилей после приказа Путина о мобилизации, на фото от 25 сентября. Более 115 000 россиян сбежали в Грузию после приказа о мобилизации на прошлой неделе. Очереди образовались на расстоянии более 16 км от границы", – написал репортер.
NEW: Russians waiting at border with Georgia в long lines trucks and cars after Putin's mobilization order, per Sept 25 image.— Jack Detsch (@JackDetsch) September 26, 2022
Более 115,000 Russians have fled in Georgia since mobilization order last week. Лины были сформированы более чем 16km из border
: @Maxar pic.twitter.com/jqv3sgmH5P
Напомним, в эти таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы, на грузинском КПП "Верхний Ларс" с российской стороны границы появился БТР с военными, разворачивающими блокпост.
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