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Россияне сбегают в Грузию: показали спутниковый снимок, как выглядит 16-километровая очередь на границе

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Россияне сбегают в Грузию: показали спутниковый снимок, как выглядит 16-километровая очередь на границе

Фото: Maxar Technologies

Россияне после объявления мобилизации начали бежать из России.

По состоянию на 25 сентября очереди на российско-грузинской границе достигли 16 км.

Об этом в Twitter написал репортер Foreign Policy Джек Деч.

"Россияне ждут на границе с Грузией в длинных очередях из грузовиков и легковых автомобилей после приказа Путина о мобилизации, на фото от 25 сентября. Более 115 000 россиян сбежали в Грузию после приказа о мобилизации на прошлой неделе. Очереди образовались на расстоянии более 16 км от границы", – написал репортер.

Напомним, в эти таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы, на грузинском КПП "Верхний Ларс" с российской стороны границы появился БТР с военными, разворачивающими блокпост.

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