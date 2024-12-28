Россияне сбили азербайджанский самолет, потому что приняли его за беспилотник — NBC News

Самолет имел нестандартную схему полета и высоту.
Российские военные могли сбить самолет "Азербайджанских авиалиний" за беспилотник, приняв его за беспилотник.
Об этом пишет NBC News.
Чиновники на правах анонимности сообщили, что в США есть разведданные о том, что россияне могли воспринять азербайджанский пассажирский самолет как беспилотник, поэтому они атаковали его системами ПВО.
Издание пишет, что самолет могли перепутать с беспилотником из-за того, что он имел нестандартную схему полета и высоту. Источники добавили, что в настоящее время расследование дела продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский заявил об ответственности России за сбитый самолет из Азербайджана.
Кроме того, мы ранее информировали, что в "Азербайджанских авиалиниях" назвали причину крушения.
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