Россияне сбросили бомбу на Белгород: что известно о последствиях

В Белгороде достали авиабомбу, которую сбросил российский бомбардировщик / © ASTRA

Реклама

Бомбардировщик государства-агрессора сбросил на российский город Белгород авиабомбу ФАБ-500 вблизи жилого дома. От падения полутонной бомбы, которая не взорвалась, образовалась воронка глубиной 20 метров.

Об этом случае сообщилоиздание ASTRA.

Инцидент подтвердил губернатор Белгородской области, сообщив, что 21 января на улице Губкина в Белгороде обнаружена воронка от боеприпаса. При этом он не уточнил, как именно она образовалась.

Реклама

Источники издания в экстренных службах сообщили, что из-за угрозы взрыва российской бомбы из трех близлежащих многоэтажек эвакуировали около 1600 человек.

На месте происшествия работала саперная группа, а полиция перекрыла движение.

Вечером 22 января бомбу извлекли и доставили на местный полигон, чтобы ее уничтожить.

В этом году Россия уже не впервые бомбит Белгородскую область. 5 января ФАБ-500 упала в районе села Батрацкая Дача в Шебекинском районе.

Реклама

Как ранее выяснила ASTRA, в прошлом году по меньшей мере 143 авиабомбы Россия сбросила на свои собственные и оккупированные территории Украины.

Напомним, Силы обороны Украины успешно атаковали стратегические объекты врага на территории России и на временно оккупированных территориях. Под ударом оказались нефтебаза, современная радиолокационная станция и скопление личного состава оккупантов.