Россияне сбросили бомбу на Белгородщине: поезд сошел с рельсов

ЧП с поездом из-за бомбы / © ASTRA

Падение авиабомбы с российского самолета в Белгородской области РФ стало причиной схода с рельсов пассажирского поезда.

Об этом сообщило издание Astra.

Полутонная авиабомба упала прямо на железнодорожные пути. Она не сдетонировала, но повредила 25 метров полотна.

Машинист рельсового автобуса, который следовал по маршруту «Разумное-Томаровка» и перевозил 15 пассажиров, заметил повреждение пути и применил экстренное торможение.

В результате инцидента пострадала 75-летняя женщина.

На место происшествия прибыли саперы, которые изъяли ФАБ-500.

Белгородский губернатор Гладков сперва сообщил, что причиной схода поезда с рельсов мог стать подрыв. Однако потом он свое сообщение изменил и удалил упоминание об этой версии.

Нештатные схождения авиабомб с российских военных самолетов происходят далеко не впервые. С начала 2026 года на РФ и оккупированные украинские регионы упали уже как минимум 24 российские ФАБы.

Напомним, в январе этого года бомбардировщик государства-агрессора сбросил на российский город Белгород авиабомбу ФАБ-500 вблизи жилого дома. От падения полутонной бомбы, которая не взорвалась, образовалась воронка глубиной 20 метров.

