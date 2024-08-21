Россияне шокированы из-за наступления ВСУ в РФ: у Путина готовят людей к "новой нормальности"

Кремль считает, что операция ВСУ в Курской области продлится несколько месяцев. Именно поэтому власти РФ хотят убедить россиян, что это "новая нормальность".

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству РФ.

Собеседники издания рассказали, что после начала операции ВСУ в Курской области "российские "элиты" были "шокированы". Впрочем, через две недели "шок прошел и произошло привыкание".

"Сначала было непонятно, какими силами зашли, на какой срок. Сейчас есть понимание, это всегда легче. До областных центров далеко. Но само мероприятие на территорию РФ и взятие под контроль сел – это событие новое и очень неприятное", — заявило близкое к Кремля источник.

Отмечается, что с момента "прорыва" границы тревожные настроения среди граждан РФ на 6% и составляют 45%. В администрации диктатора Владимира Путина эти показатели считают достаточно высокими, но надеются, что они скоро уменьшатся. Произошедшие события один из собеседников называет "шоком". Но, убежден он, "потом люди свыкаются и все устраивается".

Чтобы панические настроения у населения уменьшились, Кремль с помощью пропаганды пытается подготовить своих граждан к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности". Составляющие этой "новой реальности" таковы: враг прорвался на русскую территорию; его ждет неизбежное поражение; возвращение территорий будет продолжаться определенное время, а потому россиянам нужно подождать.

Также жителям России предлагается "направить негатив и шок в положительное русло", а именно поучаствовать в сборе помощи для Курской области. Администрация президента РФ уже "рекомендовала" заняться этим и властям регионов.

"Это (использование таких оборотов в пропаганде) нужно, чтобы люди считали происходящее не отклонением, а новой нормой, пусть и временной. Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, — проще ", – объясняет медиатехнолог, сотрудничающий с внутриполитическим блоком путинской администрации."

Еще одно отличие "новой нормальности" от предыдущей того, что на выборах губернатора Курской области ввели досрочное голосование от 28 августа, основное состоится в начале сентября. По словам источника издания, отмена выборов "увеличила панику: значит, под угрозой весь регион, раз губернатора отказались выбирать, может быть, и область уже сдали". В то же время проведение выборов будет свидетельствовать о том, что "никаких угроз голосованию нет".

Опрошенные "Медузой" чиновники уверены, что бои в Курской области могут занять несколько месяцев. Близкий к правительству собеседник уточняет, что эта оценка "достаточно оптимистичная, если все получится".

Источники издания утверждают, что сразу после начала операции ВСУ в Курской области в Кремле обсуждалась возможность проведения новой волны мобилизации. Впрочем, якобы кабинет министров, а также близкие государству бизнесмены выступают против мобилизации. Мол, это выбьет из экономики последние трудовые ресурсы, а работать уже и так некому.

При этом источник добавляет, что, вероятно, к боям в Курской области будут массово привлекать срочников, а "медийная подготовка общественного мнения" к этому уже продолжается.

Как сообщалось, "РБК.Украина" со ссылкой на своего собеседника в военно-политическом руководстве пишет, что диктатор РФ Владимир Путин приказал своей армии вытеснить украинские войска из Курской области. Якобы это должно произойти до 1 октября.

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