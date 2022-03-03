Россияне "штурмуют" магазины IKEA, закрывающиеся из-за войны в Украине (видео)

Люди закупаются как в последний раз.

Из-за закрытия магазинов KEA в России у них сегодня, 3 марта, возникли огромные очереди.

На видео очевидцев, опубликованных на Telegram-канале BAZA, видно, что в магазинах Санкт-Петербурга и Москвы люди закупаются как в последний раз.

"По-моему, на кассе в очереди можно провести несколько часов", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, IKEA в результате войны в Украине закрывается в России. Об этом компания сообщила 3 марта на 8-й день войны.

"Группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России", – говорится в Twitter компании.