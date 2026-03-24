Россияне штурмуют МВД из-за слухов о мобилизации: система не выдерживает — что известно

Россияне массово пытаются оформить паспорта для выезда за границу / © Associated Press

В России резко вырос спрос на загранпаспорта — система записи перегружена, а в крупных городах фактически исчезли свободные места для подачи документов. На этом фоне граждане пытаются любым способом оформить выезд за границу, опасаясь новой волны мобилизации.

Об этом сообщает оппозиционное издание «Верстка» со ссылкой на государственный портал «Госуслуги».

По данным журналистов, в Москве записаться в подразделения МВД для оформления биометрического паспорта почти невозможно. В более чем сотне отделений все слоты заняты, а система показывает только статус «высокая загруженность».

Пользователи, которые пытаются выбрать дату визита, получают уведомление об отсутствии доступных мест и предупреждение, что запись может быть недоступна длительное время.

А что в других городах: как подают документы на выезд россияне

Похожая ситуация наблюдается и в других крупных городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Там россияне ждут возможности подать документы месяцами.

В регионах нагрузка несколько меньше, однако и там система работает на грани. Например, в Новосибирске только одно отделение из нескольких имеет средний уровень загруженности, в Самаре — два, в то время как в ряде городов доступны только единичные «окна».

На этом фоне в соцсетях россияне массово жалуются на невозможность оформить или даже получить уже готовые документы. Некоторые пользователи отмечают, что пытаются записаться на прием с конца 2025 года, но безрезультатно.

Эксперты связывают резкий рост спроса на загранпаспорта с новой волной эмиграционных настроений. По данным Google Trends, в начале 2026 года интерес к выезду из России снова начал расти — впервые после периода частичной мобилизации.

Фактически для многих россиян загранпаспорт снова стал не просто документом, а шансом покинуть страну на фоне растущей неопределенности.

Напомним, в Кремле заговорили о проблемах. По заявлениям источников, экономика РФ «проседает» на фоне войны. Президент РФ Владимир Путин признал, что в январе 2026 года валовой внутренний продукт страны снизился на 2,1% в годовом исчислении.