Россияне сидят в темноте: летевшая на Харьков ракета упала на ТЭС в Белгороде (фото, видео)

Российская ракета, летевшая в направлении Харькова, по неизвестным причинам упала на местную ТЭС в Белгороде. На месте возгорания возник пожар, в некоторых районах города нет света.

Об этом сообщают белгородские телеграм-каналы.

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Как пишут местные паблики, российская ракета приземлилась в ТЭС "Луч", в результате чего часть города – без электроэнергии. Перед этим местные жители слышали взрыв. В Сети публикуют ряд видео и фото с места инцидента, на которых виден масштабный пожар, в небо поднимаются клубы дыма.

Официальной информации от местных властей пока нет.

Стоит отметить, что вероятнее всего, ракета должна была бомбить Харьков. Перед этим в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, которая продолжается до сих пор.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о "прилете" и пожаре на станции, обвинив по методичке Вооруженные силы Украины. По его словам, загорелась подстанция 110 кВт.

Максимально быстро постараемся устранить последствия. Примерное время переключения резервного источника - до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", — написал он.

Напомним, в Белгородской области в четверг, 13 октября, вспыхнул масштабный пожар. Горели склады с боеприпасами. Как сообщали в телеграм-каналах, пожар вспыхнул в поселке Октябрьский, близ российско-украинской границы. На месте возгорания вспыхнул масштабный пожар и были слышны звуки детонации.

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