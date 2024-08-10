Россияне сказали, что будут делать с Курской АЭС, если туда зайдут украинские военные

Оккупанты считают, что Курскую АЭС военные захотят обменять на Запорожскую.

Россияне готовятся остановить работу Курской АЭС, если туда зайдут ВСУ. Это один из возможных вариантов.

Об этом пишет российский телеграмм-канал "Горизонтальная Россия".

"Оперативный персонал готов. То есть, если зайдут на территорию, действующие блоки сразу остановят. Это один из возможных вариантов", — пояснил источник издания.

По его словам, если придется остановить работу станции, то электроэнергия будет поступать жителям из главного резервного фонда. Пока же, утверждает источник, АЭС охраняют военные, а строительство АЭС-2 приостановили к середине августа.

Ранее стало известно, что город Курчатов, где расположена Курская АЭС, обесточен. Местные власти говорят, что причина обесточивания – падение обломков украинского беспилотника.

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