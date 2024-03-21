Россияне скидывали деньги на дроны для ГУР пока в РФ происходили "выборы Путина" — разведка

Россияне за границей донатили на дроны для украинской разведки, пока в РФ продолжались псевдовыборы.

Во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" для подразделений ГУР МО Украины наиболее активными оказались граждане России.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

За четыре дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал Freedom, присоединилось почти 3000 человек. Из них 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, отсканировавших QR-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.

"Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых выборов путина. Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства", — говорят в ГУР.

Так, к международному сбору на БПЛА "Сыч" для военных разведчиков, кроме украинцев, находящихся за границей, присоединились также граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.

"Это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить только в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в кремле", — добавили разведчики.

Напомним, в 15 странах Европы, а также в Парагвае, Аргентине и Израиле большинство российских избирателей не отдали свои голоса за Владимира Путина на так называемых выборах президента Российской Федерации.

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