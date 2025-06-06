Россияне случайно раскрыли расположение своих военных объектов в Сети: фото

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Российская интернет-компания «Яндекс», по поручению Министерства обороны России, размыла военные объекты в Москве на своих картах, тем самым раскрыв их расположение. Все эти объекты также отображаются на Картах Google, которые стали отличным помощником для их определения.

На этот «проезд» обратил внимание портал SOTA.

«Яндекс» размыл несколько зданий в Москве, в частности завод микроэлектроники «Авангард», Национальный научно-исследовательский институт дальнобойных радиолокаций и здания Центра космической промышленности имени Хруничева.

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Завод микроэлектроники «Авангард» на картах «Яндекс»

Завод микроэлектроники «Авангард» на картах Google.

Институт дальнобойных радиолокаций на картах «Яндекс»

Институт дальнобойных радиолокаций на картах Google

Центр космической промышленности имени Хруничева на картах «Яндекс»

Центр космической промышленности имени Хруничева на картах Google

Все они также доступны на Картах Google.

По данным портала Ateo, «Яндекс» пошел на этот шаг по приказу Министерства обороны России.

Размытые объекты также обнаружены в других российских городах.

В Санкт-Петербурге размыта значительная часть Кировского машиностроительного завода и тракторного завода, тогда как в Новосибирске блюром спрятали аэропорт «Толмачево».

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Опять же на Картах Google все эти «засекреченные» россиянами объекты доступны для определения.

Такую «маскировку» в России начали применять после успешной операции СБУ «Паутина», которая нанесла крупнейший удар по российским военно-воздушным силам за последние десятилетия. Окончательные потери еще подсчитываются, но предварительно известно об уничтожении девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95, трех сверхзвуковых Ту-22М3, самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 «Мейнстей» и одного тяжелого транспортника Ан-22.

Напомним, после удара украинских дронов по военным аэродромам РФ государство-агрессор передислоцировало свои стратегические бомбардировщики аж на Чукотку, которая граничит с американской Аляской.