"Россияне смеются над санкциями": Трамп шокировал заявлением и назвал сторонников ограничений против РФ "дураками"

Встреча Дональда Трампа со Стивеном Габбардом состоялась 30 октября / © скриншот с видео

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с бывшим узником Стивеном Габбардом в Овальном кабинете рассказал, что во время переговоров о возвращении американца из российской тюрьмы на него давили с требованиями ввести новые санкции против Москвы. Он заявил, что такие шаги могли бы разрушить договоренности и помешать увольнению мужчины.

Об этом он заявил во время встречи, которую транслировал официальный YouTube канал Белого дома.

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Трамп назвал сторонников санкций против России глупыми людьми

Обращаясь к Габбарду, американский президент заявил, что рад был добиться его увольнения, несмотря на критику со стороны тех, кто требовал усилить давление на Кремль.

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«Люди, глупые люди, хотели, чтобы я ввел санкции против России. Россияне смеются над санкциями. Вы это слышите? Они смеются над санкциями», — сказал Трамп.

Он объяснил свою позицию на примере мнимого разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского президента, он мог бы обратиться к российскому лидеру с просьбой уволить Стивена Габбарда, а затем сразу объявить о введении санкций против России.

«Как это должно выглядеть? Я разговариваю с президентом Путиным: „Я хотел бы вернуть Стивена Габбарда, господин президент. И, кстати, мы прямо сейчас вводим против вас санкции“. Можете себе представить? — сказал Трамп.

Он добавил, что при таких обстоятельствах американец вряд ли бы вернулся домой.

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Что освобожденный американец рассказал о российской тюрьме

Встреча в Белом доме состоялась 30 октября. Трамп пригласил журналистов в Овальный кабинет, назвав Габбарда «очень особенным человеком», «много выстрадавшим».

74-летний Габбард — бывший учитель, проведший в российской тюрьме более четырех лет. Российские власти обвинили его в участии в боевых действиях на стороне Украины как наемника. На прошлой неделе мужчина вернулся в США.

Во время разговора Трамп поинтересовался, можно ли сказать, что с американцем в тюрьме обращались относительно хорошо. Габбард ответил утвердительно и уточнил, что некоторые охранники относились к нему даже с сочувствием.

Журналистка CBS News спросила, когда он окончательно поверил, что его увольняют. Габбард объяснил, что раньше ему не раз обещали свободу, но он уже не доверял таким словам.

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«Я поверил только тогда, когда мне начали выдавать новую одежду и вести к выходу из тюрьмы. Я вышел, увидел автомобиль, рядом было двое россиян. И только по дороге из Москвы в Санкт-Петербург окончательно понял: я действительно куда-то еду», — рассказал американец, добавив, что не прожил бы в этой тюрьме еще один год.

Напомним, 21 октября Россия уволила гражданина США Стивена Габбарда, которого российские военные похитили в Изюме в Харьковской области. Ранее его приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии. Кремль объявил об увольнении Стивена Габбарда в день визита спецпосланника Трампа Стива Виткоффа в Санкт-Петербург.

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