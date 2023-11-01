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Россияне снова заявили об атаке "украинскими беспилотниками" на Курскую область

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1998
Время на прочтение
1 мин
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Россияне снова заявили об атаке "украинскими беспилотниками" на Курскую область

Атаки неизвестными дронами продолжаются / Фото: ТСН.ua

Полеты загадочных дронов в России продолжаются.

31 октября 2023 года около 23.30 была пресечена попытка «киевского режима» совершить «террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа» по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Очередными средствами ПВО два «украинских беспилотных летательных аппарата» перехвачены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что якобы "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Там утверждают, что над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 "украинских" беспилотных летательных аппаратов.

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Дата публикации
Просмотры
1998
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